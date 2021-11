Tchattez par courriel et retournez vers l’avenir avec nous !

Chat Delta est comme Telegram ou Whatsapp mais sans surveillance ni contrôle central. Delta Chat n’a pas besoin de votre numéro de téléphone. Consultez notre déclaration de confidentialité.

Delta Chat ne dispose d’aucun serveur mais il utilise le système de messagerie ouverte le plus massif et le plus diversifié qui soit : le réseau des serveurs de messagerie électronique déjà existant.

Tchattez avec n’importe qui si vous connaissez son adresse de courriel, pas besoin pour eux d’installer DeltaChat! Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un compte de courriel standard.

Captures d’écran Android, Ordinateur de bureau et iOS

Veuillez consulter get.delta.chat et les derniers messages du blog pour obtenir des renseignements sur les versions et événements en cours.

Delta Chat est à Code Source Ouvert et Logiciel Libre. Vous pouvez l’utiliser, voir, changer et partager à volonté, avec tout le monde.